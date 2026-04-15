¿Gasolina a precio de regalo? Así se cotiza el combustible en Atlanta este martes

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La reciente actualización de la AAA revela que el costo promedio de la gasolina regular en Estados Unidos descendió a $4,12 por galón este martes, ofreciendo un breve respiro a los consumidores frente a la escalada inflacionaria.

Este ajuste a la baja ocurre en un contexto de extrema volatilidad en los mercados energéticos, donde el crudo Brent y el WTI experimentaron incrementos acumulados del 40% y 50% respectivamente desde el inicio del conflicto bélico con Irán según reporta CNN.

Aunque el barril de Brent retrocedió a los $98,60 tras un pico de $102, la estabilidad del suministro global pende de un hilo mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado al tránsito de buques cisterna por el bloqueo marítimo ordenado por la administración Trump.

Importante

Resulta importante que los conductores sigan de cerca las negociaciones diplomáticas, ya que cualquier atisbo de acuerdo para finalizar la guerra impacta de inmediato en las pizarras de las estaciones de servicio, como se observa en Atlanta, donde el diésel ya roza los $5,10.

Los analistas advierten que la tendencia a la baja podría revertirse rápidamente si la parálisis logística en las rutas marítimas persiste, impidiendo que el crudo fluya con normalidad hacia las refinerías.

En comparación con los $2,98 por galón que se pagaban antes del conflicto, el precio actual refleja la presión que la geopolítica ejerce sobre el bolsillo de los ciudadanos y la economía nacional.

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