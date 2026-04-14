Alerta sanitaria en Washington DC por invasión de mosquitos: ¿Cómo proteger tu hogar?

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Las fluctuaciones climáticas del reciente invierno han adelantado el inicio de la temporada de mosquitos 2026 en el área metropolitana de DC, Maryland y Virginia (DMV), proyectando una de las infestaciones más agresivas de la última década.

La combinación de picos de calor inusuales con precipitaciones tardías ha saturado los suelos, proporcionando el entorno de humedad óptimo para que los huevos eclosionen antes de lo previsto.

Causas

Según expertos en control de plagas como Douglass Miles, de Mosquito Shield, el ciclo biológico de estos insectos se completa en apenas 18 días según detalla El Tiempo Latino.

Esto significa que el aumento de las temperaturas por encima de los 27°C acelerará una reproducción masiva que podría desbordar las áreas residenciales si no se toman medidas preventivas inmediatas.

Recomendaciones

Expertos en salud pública recomiendan tomar algunas previsiones ante la temporada de mosquitos.

Eliminar agua estancada: Inspeccione y vacíe semanalmente juguetes, llantas viejas, lonas y tapas de contenedores de basura donde se acumule líquido.

Inspeccione y vacíe semanalmente juguetes, llantas viejas, lonas y tapas de contenedores de basura donde se acumule líquido. Uso de larvicidas biológicos: Coloque pastillas de "mosquito dunks" en bebederos para aves o fuentes; son altamente eficaces y seguras para mascotas y otros animales.

Coloque pastillas de "mosquito dunks" en bebederos para aves o fuentes; son altamente eficaces y seguras para mascotas y otros animales. Mantenimiento de áreas verdes: Recorte el césped y la vegetación densa, ya que los mosquitos adultos buscan estos lugares sombreados para descansar durante el día.

Recorte el césped y la vegetación densa, ya que los mosquitos adultos buscan estos lugares sombreados para descansar durante el día. Programar servicios profesionales: Contrate tratamientos especializados cada dos semanas (biweekly) para interrumpir el ciclo de reproducción antes de que llegue el calor extremo de junio.

Contrate tratamientos especializados cada dos semanas (biweekly) para interrumpir el ciclo de reproducción antes de que llegue el calor extremo de junio. Protección personal en horas pico: Utilice repelentes aprobados por la EPA y ropa de manga larga al amanecer y al anochecer, momentos de mayor actividad de la plaga.

Lo que debe saber

Resulta importante destacar que estos insectos representan una amenaza sanitaria global, siendo responsables de más de 700,000 fallecimientos anuales debido a la transmisión de virus como el Nilo Occidental, el dengue y la malaria.

En la región del DMV, aunque la mortalidad es menor, la densidad de la población de mosquitos afecta drásticamente la salud pública y el aprovechamiento de espacios exteriores.

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