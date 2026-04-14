Adiós a los aeropuertos: el tren Floridian ofrece suites y cenas de lujo cruzando EEUU

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Cruzar Estados Unidos de norte a sur ahora es una experiencia épica de casi dos días. Amtrak consolida su ruta estrella: el tren Floridian.

Este trayecto, que conecta directamente la Ciudad del Viento con las playas del Estado del Sol, se ha convertido en la opción predilecta para quienes buscan un viaje escénico sin las prisas de un aeropuerto.

Con una duración total de 47 horas, el Floridian no es solo un medio de transporte, sino un crucero sobre rieles que atraviesa el corazón y la costa del país.

El itinerario: de los Grandes Lagos al Atlántico

El Floridian nace de la combinación temporal de los servicios Capitol Limited y Silver Star, una estrategia de Amtrak para mantener la conectividad mientras se rehabilita el túnel del East River en Nueva York.

El recorrido principal incluye paradas estratégicas en:

Illinois: Chicago (Punto de partida/final)

Ohio y Pennsylvania: Cleveland y Pittsburgh (Cruce de los montes Allegheny)

Distrito de Columbia: Washington D.C.

Carolina del Norte y Georgia: Raleigh y la histórica Savannah.

Florida: Jacksonville, Orlando y destino final en Miami.

Comodidad a bordo: desde asientos hasta Suites

Amtrak ha diseñado el Floridian para que las 47 horas de viaje sean placenteras, ofreciendo diversas categorías de alojamiento:

Clase Turista: Asientos reclinables de gran espacio con mesas plegables y conectores de corriente.

Habitación Viewliner: Espacio privado con dos asientos que se convierten en literas por la noche.

Dormitorio y Suite Viewliner: El doble de espacio, con sofás, sillones independientes y, en el caso de la Suite, mayor privacidad y amplitud.

Dormitorio Accesible: Diseñado específicamente para pasajeros con movilidad reducida, incluyendo baño privado.

Plus del viaje: Todos los pasajeros cuentan con servicio de café y un menú de restaurante renovado. Además, ¡puedes viajar con tu mascota!

¿Cuánto cuesta la aventura?

Los precios son dinámicos y dependen de la antelación con la que se reserven. Según los datos actuales de abril 2026:

Asiento normal: Se pueden encontrar ofertas desde los $148 (para mayo) hasta los $332 en fechas de alta demanda.

Habitaciones privadas: El confort superior ronda los $996, incluyendo acceso a duchas y comidas.

Bonus: expansión en la Costa Oeste (Pacific Surfliner)

Amtrak no solo está enfocada en el Floridian. El pasado 6 de abril se anunció que a partir del 4 de mayo de 2026, el servicio Pacific Surfliner en California aumentará sus frecuencias.

Nuevos horarios: Habrá seis viajes diarios a Goleta y tres a San Luis Obispo .

Vistas panorámicas: Esta ruta es famosa por correr literalmente junto al Océano Pacífico, conectando San Diego con Los Ángeles y el centro de California.

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