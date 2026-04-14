Alerta en Texas: investigan si Lululemon ocultó riesgos de cáncer en sus prendas

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la moda deportiva se enfrenta a un nuevo escrutinio legal que podría cambiar la forma en que consumimos textiles de alta tecnología.

El estado de Texas confirmó la apertura de una investigación formal contra Lululemon USA, tras sospechas de que sus prendas contienen las denominadas "sustancias químicas eternas" (PFAS).

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lidera esta indagación para determinar si la marca canadiense ha engañado a sus clientes sobre la seguridad y sostenibilidad de sus productos, especialmente aquellos diseñados para estar en contacto directo con la piel durante el ejercicio.

¿Qué está investigando Texas exactamente?

La investigación no solo se centra en la presencia de los químicos, sino en la transparencia corporativa de la marca. Según el comunicado oficial, la Oficina del Fiscal General evaluará:

Marketing engañoso: Si la empresa indujo a error a los consumidores al promover prendas como "seguras" o "naturales" cuando podrían contener compuestos sintéticos peligrosos.

Cadena de suministro: Revisión de los protocolos de prueba y la lista de sustancias restringidas que Lululemon exige a sus proveedores.

Riesgos a la salud: Paxton citó preocupaciones sobre la relación de estos químicos con alteraciones endocrinas, infertilidad y cáncer, entre otros problemas de salud crónicos.

El dilema de los PFAS: útiles pero indestructibles

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) se utilizan masivamente en la ropa deportiva por su capacidad para repeler el agua, el sudor y el aceite, además de su resistencia a las manchas. Sin embargo, tienen un costo ambiental y biológico elevado:

Persistencia extrema: se les llama "químicos eternos" porque su estructura molecular no se degrada naturalmente, acumulándose en el agua, el suelo y la sangre humana. Tendencia global: esta acción de Texas ocurre apenas un mes después de que el gobierno de Canadá clasificara oficialmente a los PFAS como sustancias "tóxicas", iniciando un proceso para prohibirlas en cosméticos y envases de alimentos en los próximos dos años.

Impacto en los consumidores

Lululemon se ha posicionado históricamente como una marca de lifestyle saludable y bienestar. Una confirmación de niveles inseguros de PFAS en sus leggings o tops deportivos representaría un golpe devastador para su imagen de marca.

Por ahora, la empresa no ha emitido una respuesta detallada a la investigación de Texas, pero las autoridades estatales han dejado claro que revisarán si las garantías que la empresa promueve contradicen la realidad científica de sus textiles.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube