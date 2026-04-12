Plan de racionamiento de agua en Texas: activan multas de hasta $500 por desperdicio en tu hogar

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La capacidad combinada de las reservas de agua en Corpus Christi se desplomó al 7.9% este mes de abril, lo que acelera los planes de contingencia para evitar un desabastecimiento total en el sur de Texas.

El reporte técnico más reciente emitido por la administración de Peter Zanoni confirma una situación de vulnerabilidad hídrica extrema, con el Lago Corpus Christi al 8.4% y el embalse Choke Canyon al 7.7%. Ante este escenario, la municipalidad ha intensificado la búsqueda de fuentes alternativas para cubrir el déficit, mientras se vigila de cerca la situación de otros suministros externos como el Lago Texana, que podría activar nuevas restricciones obligatorias de consumo en los próximos días.

Motivos de sanción para usuarios residenciales

Riego fuera de horario: Utilizar aspersores fuera de las horas permitidas (antes de las 10:00 a.m. o después de las 6:00 p.m.).

Utilizar aspersores fuera de las horas permitidas (antes de las 10:00 a.m. o después de las 6:00 p.m.). Exceso de frecuencia: Regar jardines más de una vez cada dos semanas durante la Fase 3 actual.

Regar jardines más de una vez cada dos semanas durante la Fase 3 actual. Lavado de vehículos: Realizar el lavado de autos en el hogar de forma manual; actualmente solo se permiten instalaciones comerciales con reciclaje de agua.

Realizar el lavado de autos en el hogar de forma manual; actualmente solo se permiten instalaciones comerciales con reciclaje de agua. Uso estético de agua: Operar fuentes ornamentales o cascadas que no posean un sistema de recirculación interna.

Operar fuentes ornamentales o cascadas que no posean un sistema de recirculación interna. Desperdicio visible: Permitir que el agua de riego corra hacia las cunetas, aceras o calles debido a fugas o mal uso.

Tipos de penalizaciones

Multas económicas: Los ciudadanos que ignoren las restricciones de la Fase 3 pueden recibir multas directas por cada infracción detectada.

Los ciudadanos que ignoren las restricciones de la Fase 3 pueden recibir multas directas por cada infracción detectada. Recargos por alto consumo: Se aplican cobros adicionales en la factura si el uso de agua del hogar supera los límites establecidos por la ciudad.

Se aplican cobros adicionales en la factura si el uso de agua del hogar supera los límites establecidos por la ciudad. Tarifas de castigo en Fase 4: En caso de entrar en "Escasez Crítica", se aplicarán recargos significativos a cualquier usuario que sobrepase un consumo mensual básico.

En caso de entrar en "Escasez Crítica", se aplicarán recargos significativos a cualquier usuario que sobrepase un consumo mensual básico. Aumento de servicios: Se estima que, a largo plazo, las tarifas generales podrían duplicarse para financiar la infraestructura de emergencia necesaria ante la escasez.

Acuerdos con la industria y reutilización

El sector industrial, que representa una parte sustancial de la demanda local, ha comenzado a integrar sistemas de reutilización de efluentes para reducir la presión sobre el agua potable. Empresas como Flint Hills Resources (FHR) y Valero ya cuentan con convenios para implementar tecnologías de ultrafiltración y ósmosis inversa que permitirán reciclar aguas residuales en sus procesos de enfriamiento. Según las proyecciones municipales, el uso de agua recuperada podría compensar la demanda en aproximadamente 4 millones de galones diarios hacia el inicio del próximo año.

Desalinización y panorama externo

En el frente de la desalinización, la ciudad mantiene negociaciones para establecer plantas de tratamiento de agua salobre y de mar en sectores como Inner Harbor y las cercanías de la planta Barney Davis. No obstante, el deterioro de las condiciones en el río Colorado y la disminución de los niveles en el Lago Texana —que actualmente está al 53% de su capacidad frente al 81% que registraba hace un año— sugieren que el margen de maniobra es limitado. Las autoridades estiman que si Texana cae por debajo del 50%, se aplicará un recorte contractual inmediato del 10% en el volumen de agua disponible para la ciudad.