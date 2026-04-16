Arranca deportaciones masivas de inmigrantes en Chile: declaraciones de Kast

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En su primera cadena nacional, el presidente de Chile José Antonio Kast anunció el inicio de un plan de deportaciones masivas.

La ejecución del anuncio fue inmediata. A primeras horas de este jueves un vuelos con un total de 40 personas fueron deportadas a hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

De igual manera, en medio de su discurso nacional televisado, el mandatario informó que este “es el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

Según información en los medios locales, los inmigrantes contaban con orden de expulsión y, adicionalmente, muchos de ellos estaban relacionados con delitos como robo, tráfico de drogas y trata de personas.

Asimismo, en medio de su primera alocución nacional, el presidente manifestó que recibió un país con un alto índice de ciudadanos extranjeros en estado de irregularidad, números nunca vistos.

“Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido”, dijo el jefe de Estado de los chilenos.

Kast también resaltó el avance del decreto que firmaron y durante el cual implementaron el “plan Escudo Fronterizo”, por medio del cual han comenzado “a cerrar las fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto de carabineros en la macrozona norte”.

Por último, entregó su primer balance, por medio del cual señaló que “los resultados son concretos: en el primer mes de gobierno se registran menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional”.

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