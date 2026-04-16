Netanyahu y Aoun pactan tregua bajo la mediación de Donald Trump

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En un anuncio que sacude la política internacional este jueves 16 de abril de 2026, el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, confirmó el inicio formal de un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano.

El acuerdo surge tras intensas conversaciones con el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

A través de su red social, el mandatario estadounidense anunció que la tregua entrará en vigor formalmente a las 5:00 p.m. (hora del Este) de este jueves.

Este paso es el resultado de una reunión histórica celebrada el pasado martes en la capital estadounidense, siendo la primera vez en 34 años que ambos países se sientan a negociar directamente en Washington D. C.

El equipo negociador de EEUU

Trump delegó la fase de consolidación de este acuerdo en sus figuras de mayor confianza, como el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, para trabajar junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, en la búsqueda de una "paz duradera" que trascienda el cese de hostilidades temporal.

Con un tono optimista y fiel a su estilo, el presidente Trump aseguró que este acuerdo se suma a su historial de mediación internacional.

"He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!", expresó a través de sus canales oficiales, subrayando el papel de su administración como garante del orden mundial.

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