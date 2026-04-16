¿Qué hablaron? El encuentro entre Giorgia Meloni y María Corina Machado este 16 de abril

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En un encuentro que no había sido anunciado en la agenda oficial, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió este jueves 16 de abril a la venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias EFE, la reunión tuvo lugar en el emblemático Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano.

Previamente, la opositora venezolana había visitado a representantes de la comunidad venezolana en Roma.

María Corina Machado lleva a cabo una gira europea por la que, entre otros actos, ya se ha reunido en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, y en La Haya con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y que proseguirá en Madrid.

¿De qué hablaron?

Reportes preliminares refieren que ambas líderes intercambiaron visiones sobre el actual proceso de transición en Venezuela.

Según fuentes del Gobierno italiano, Meloni aprovechó el encuentro para ratificar su postura frente a las acciones judiciales de la administración de Donald Trump.

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