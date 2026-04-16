FMI anuncia la reanudación de relaciones con Venezuela: comunicado oficial del organismo

Este jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Así lo anunció la directora gerente, Kristalina Georgieva, a través de un comunicado en el que enfatizó que esta decisión se alcanzó con la aprobación de los países miembros de la organización financiera mundial.
“Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Las relaciones con Venezuela se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno”, indicó.
Visite nuestra sección Internacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube