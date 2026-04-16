FMI anuncia la reanudación de relaciones con Venezuela: comunicado oficial del organismo

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Este jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Así lo anunció la directora gerente, Kristalina Georgieva, a través de un comunicado en el que enfatizó que esta decisión se alcanzó con la aprobación de los países miembros de la organización financiera mundial.