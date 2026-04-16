La UE anuncia inversión millonaria en proyectos de la sociedad civil venezolana: ¿Cómo participar?

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La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela anunció este jueves la apertura de la convocatoria, con un presupuesto de 8,9 millones de euros (unos 10,4 millones de dólares), para proyectos que promuevan la economía circular y mejorar el acceso a servicios básicos esenciales.

La UE indicó, en un comunicado de prensa, que la convocatoria va dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC).

"Esta convocatoria tiene como objetivo principal empoderar a las OSC venezolanas, reconociendo su papel fundamental como interlocutores clave en sus comunidades y su capacidad para implementar soluciones innovadoras a nivel territorial", añadió.

Las dos áreas de financiación

La financiación, se divide en dos áreas principales de actuación, el primer lote de economía circular destinado a proyectos que fomenten la gestión sostenible de recursos, la reducción de residuos y el apoyo a emprendimientos sociales que apliquen modelos circulares, especialmente aquellos liderados por mujeres y jóvenes.

Esta área dispone de una dotación de 4.960.000 euros, señaló la delegación.

El segundo lote sobre acceso a servicios básicos busca mejorar de forma equitativa, inclusiva y sostenible el acceso a servicios como agua potable, saneamiento, higiene y energía básica en comunidades vulnerables con una dotación de 4 millones de euros.

Para participar, las organizaciones deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Ser una persona jurídica sin ánimo de lucro (OSC o red de OSC).

Estar establecidas en Venezuela, en un Estado miembro de la UE u otros países elegibles.

Contar con al menos dos años de experiencia en la temática propuesta.

Estar inscritas en la base de datos en línea PADOR.

Sesión informativa y plazos clave

Para orientar a las organizaciones interesadas sobre el proceso de solicitud, se llevará a cabo una sesión informativa virtual el 12 de mayo de 2026 a las 10:00 h (hora de Venezuela).

Registro para la sesión: Las organizaciones interesadas deben enviar un correo electrónico a delegation-venezuela-cooperation@eeas.europa.eu a más tardar el 8 de mayo de 2026, indicando nombre, organización y correo electrónico de los participantes.

Plazo para envío de preguntas: hasta el 29 de junio de 2026 a las 17:00 h (hora de Venezuela).

Plazo máximo de entrega de solicitudes: 20 de julio de 2026 a las 17:00 h (hora de Venezuela).

Documentación importante

Toda la información sobre la convocatoria, incluidos los objetivos, criterios de elegibilidad, actividades financiables y procedimientos de solicitud, está disponible en la Guía para los solicitantes y sus anexos, publicada en la página web de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela.

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