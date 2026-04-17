Petro confirma nueva fecha para reunión con Delcy Rodríguez en Caracas: detalles

Suscríbete a nuestros canales

En declaraciones exclusivas para la agencia EFE, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó su próximo viaje a Venezuela.

El mandatario hizo el anuncio desde Barcelona, España, donde se encuentra participando en un encuentro de líderes de izquierda latinoamericanos.

Petro justificó su decisión con la frase: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña”, dejando clara su intención de mantener el diálogo directo con el gobierno venezolano a pesar de las presiones externas.

Encuentro con el poder en Caracas

La reunión programada para el 24 de abril contará con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con la agencia, Petro busca reforzar los canales de comunicación directa con el Palacio de Miraflores, distanciándose de las posturas de aislamiento.

Al ser consultado sobre por qué no se concretó una reunión previa en la frontera, Petro reveló que Rodríguez decidió no asistir "por temor". Según el mandatario colombiano se le fue informado de algunos problemas de seguridad.

Petro también aseguró que extendió una invitación a la funcionaria para visitarlo en Cartagena que tampoco pudo llevarse a cabo.

Impacto de las sanciones

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la mención a la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU. Petro admitió que sus constantes visitas y acercamientos al Gobierno venezolano han sido la causa de su inclusión en este registro de personas sancionadas.

Además, el viaje ocurre justo cuando la administración de Donald Trump decidió endurecer las políticas de visas para América Latina.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube