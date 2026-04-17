Banco Mundial también retoma relaciones con Venezuela: otros anuncios

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El Grupo del Banco Mundial (BM) también anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que arrancaron el pasado 13 de abril y concluirán este sábado en Washington, reseña EFE.

Poco antes de que lo hiciera el BM, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela.

El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.

Giro financiero en Venezuela

Durante la semana se han realizado importantes anuncios en torno al sistema financiero venezolano, lo cual desbloquea su accionar en el ámbito mundial de la banca y los órganos multilaterales de asistencia.

EEUU alivió sanciones al Banco Central de Venezuela y la banca pública del país

El FMI decide retomar sus relaciones con Venezuela, bajo el mandato de Delcy Rodríguez

A su vez, hace lo propio el Banco Mundial

Finalmente, se designa un nuevo presidente del BCV, actual miembro de la directiva del ente emisor, Luis Pérez.

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