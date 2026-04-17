Histórico cambio en la Corte Suprema de Florida: un cubanoamericano asume el cargo judicial más alto del estado

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El magistrado John D. Couriel asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Florida el próximo 1 de julio, convirtiéndose en el 58.º líder del máximo tribunal estatal.

Couriel, un miamense de 48 años e hijo de inmigrantes cubanos, recibió el respaldo unánime de sus colegas para suceder a Carlos G. Muñiz en el cargo de mayor jerarquía del sistema judicial de Florida.

Curriculum

Graduado de la Universidad de Harvard y nombrado para el tribunal por el gobernador Ron DeSantis en 2020, el nuevo presidente dirigirá la institución durante un mandato de dos años, destacando por sus capacidades de gestión y liderazgo administrativo más allá de su antigüedad en el estrado.

Esta transición representa un cambio importante en la dirección de la política institucional y la gestión presupuestaria de los tribunales estatales según informó Telemundo Miami.

Funciones

Como principal portavoz del poder judicial, Couriel tendrá la responsabilidad de supervisar la agenda legislativa, asignar jueces temporales y presidir los procedimientos de destitución política en el Senado de Florida.

El ascenso de Couriel, cuya familia llegó desde Cuba en la década de 1960, subraya la creciente influencia de la comunidad hispana en las instituciones de poder en Estados Unidos.

Todo esto en un momento donde la Corte Suprema estatal enfrenta retos administrativos y de presupuesto significativos para los años pares.

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