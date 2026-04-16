Ruptura histórica: Trump cancela el contrato de la Iglesia Católica para cuidar niños migrantes en Miami

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El Gobierno del presidente Donald Trump oficializó la cancelación de un contrato millonario con la organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami, poniendo fin a una alianza de más de 60 años dedicada al cuidado de niños migrantes no acompañados.

La decisión, ejecutada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), llega en el momento de mayor tensión diplomática entre la Casa Blanca y el Vaticano, tras una serie de ataques personales del mandatario contra el papa León XIV.

El fin de una era en el sur de la Florida

La oficina de Catholic Charities en Miami ha sido, desde la llegada de los primeros exiliados cubanos, un pilar en la gestión de crisis migratorias.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, lamentó la decisión asegurando que el programa ha sido un modelo de excelencia nacional.

Impacto inmediato: Los albergues de la Arquidiócesis se verán obligados a cerrar en un plazo de tres meses .

Legado: El contrato se remontaba a la década de los 60, sobreviviendo a múltiples administraciones de ambos partidos hasta el día de hoy.

"Nos han despojado de nuestra financiación de manera abrupta", declaró Wenski en una nota recogida por el Miami Herald, subrayando el vacío que dejará la ausencia de este servicio humanitario.

Trump vs. El Vaticano: una guerra de palabras

La ruptura del contrato no es vista como un ajuste presupuestario aislado, sino como una represalia política. El pasado domingo, Trump intensificó su retórica contra el papa León XIV, calificándolo de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior" por sus posturas respecto a los conflictos en Irán y Venezuela.

En su red Truth Social, Trump instó al pontífice a "dejar de ser un político", sugiriendo que sus críticas perjudican a la Iglesia. La polémica escaló aún más cuando el mandatario compartió una imagen generada por Inteligencia Artificial que lo muestra personificando a Jesucristo, en un aparente acto de sanación.

La respuesta de León XIV

Desde el Vaticano, el papa León XIV respondió con firmeza, asegurando que "no tiene miedo a la administración Trump" y que su misión seguirá siendo la construcción de la paz.

Aunque evitó mencionar el nombre del presidente directamente, el pontífice instó a los fieles estadounidenses a presionar a sus congresistas para evitar una escalada bélica y humanitaria.

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