¡Calor intenso! Área metropolitana de Washington DC sobre los 90°F para esta semana

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El área metropolitana de Washington DC, Maryland y Virginia (DMV) enfrenta un fenómeno meteorológico extremo que elevará el termómetro hasta los 90°F este miércoles, apenas siete días después de registrar alertas por heladas.

Esta transición drástica, impulsada por vientos cálidos del oeste-suroeste, sitúa a la región ante la posibilidad de oficializar su primera ola de calor en el mes de abril desde el año 2002 según detalla El Tiempo Latino

Para que este evento entre en los libros de historia climática, las temperaturas deben alcanzar o superar los 90 grados durante tres días consecutivos, una marca que se mantuvo ausente por más de dos décadas en este periodo del año.

Recomendaciones

Resulta importante que los residentes del DMV se preparen para un miércoles que romperá récords históricos de calor, consolidándose como el día más caluroso de lo que va de 2026.

Aunque el alivio llegará de forma gradual durante el fin de semana con el regreso de las lluvias y un descenso hacia los 70°F para el domingo, el patrón climático actual subraya la creciente irregularidad de las estaciones.

Para el próximo lunes, el sistema regresará a la normalidad de la primavera con máximas en los bajos 60°F, dejando atrás una semana de contrastes térmicos que desafía los registros habituales de la región.

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