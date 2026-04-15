EEUU desmiente cambios y confirma a Laura Dogu al frente de su Embajada en Caracas

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El Gobierno de Estados Unidos puso fin este martes a las especulaciones sobre un posible relevo en su misión diplomática en Venezuela.

En declaraciones exclusivas a la agencia EFE, un portavoz del Departamento de Estado confirmó que Laura Dogu se mantiene como la encargada de Negocios de la Embajada en Caracas.

Con esta declaración, la administración del presidente Donald Trump desmiente las informaciones surgidas en medios de comunicación guatemaltecos que sugerían que John Barrett, actual encargado de Negocios en Ciudad de Guatemala, viajaría a Venezuela para sustituir a Dogu.

Firmeza en el "Plan de Tres Fases"

Desde Washington, el portavoz fue enfático al señalar que la permanencia de Dogu es clave para la continuidad de la estrategia política diseñada por la Casa Blanca para el país tras los acontecimientos de enero.

“La embajadora Dogu continúa siendo la encargada de Negocios interina y prosigue su labor para impulsar el plan de tres fases de la administración para una Venezuela estable, próspera y democrática”, explicó el funcionario.

Dicho plan contempla tres etapas consecutivas para la nación: estabilización, recuperación y transición democrática, bajo la tutela del gobierno interino que encabeza la presidenta Delcy Rodríguez.