Histórico: España duplica el reconocimiento de títulos extranjeros con los venezolanos como protagonistas

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El Gobierno de España ha confirmado un hito histórico en su sistema de educación y migración: la capacidad de resolución de expedientes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros se ha duplicado, alcanzando cifras récord que benefician directamente a la comunidad venezolana, que se mantiene como la principal protagonista de estas solicitudes.

En 2025 se resolvieron 85.564 expedientes, una cifra que no solo multiplica por ocho los resultados de 2017, sino que pone fin al histórico "atasco" de 120.000 solicitudes que existía en 2018.

La capacidad de respuesta se ha multiplicado por ocho en menos de una década, gracias a la digitalización y a la simplificación de procesos administrativos.El 63% de todos los títulos reconocidos (53.905) provienen de países latinoamericanos.

El "Top 3" de Resoluciones: Colombia: 20% Venezuela: 9% Cuba: 8%.



La tasa de éxito de las solicitudes es alta, alcanzando un 76% de aprobaciones sobre el total de expedientes presentados.

Médicos y Enfermeros

El sistema ha priorizado claramente al sector salud, que atraviesa una alta demanda en España:

Casi el 80% de las homologaciones son de médicos. Si sumamos enfermería y odontología, representan más del 90% del total.

Los títulos de médicos, ingenieros, abogados y otros profesionales egresados de universidades venezolanas (como la UCV, LUZ, UC o ULA) lideran las estadísticas de resoluciones favorables.

Solo en 2025, se emitieron 30.303 títulos de médicos, lo que ayuda a aliviar la crisis de personal en el sistema sanitario español.

A pesar del avance, el informe de la ministra Diana Morant revela un contraste preocupante que sugiere posibles barreras gremiales o "corporativismo":

Ingenieros Industriales: Solo el 0,2% logra homologar.

Farmacia: Solo un 11% de éxito.

Odontología: Un 22,4% de resoluciones positivas.

Arquitectura: Se mantiene con tasas muy bajas de aprobación.

Uno de los mayores logros en 2025 fue la agilización de los plazos, cumpliendo con la legislación de 2024:

El 40% de los expedientes se resolvió en un plazo de seis meses.

España recibe cerca de 4.000 solicitudes al mes, una cifra masiva comparada con países como Francia, que apenas recibe 700.

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