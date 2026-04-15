Héroe en Pauls Valley inmoviliza a un atacante armado: el director salva la vida de cientos de alumnos

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La seguridad en los centros educativos de los Estados Unidos (EEUU) enfrenta un nuevo desafío tras un violento episodio registrado en una pequeña localidad. El pánico se apoderó de los pasillos cuando un individuo armado irrumpió en las instalaciones durante la jornada escolar de esta semana.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia respondieron de forma inmediata ante el reporte de detonaciones dentro del recinto educativo. Testigos presenciales detallaron momentos de alta tensión mientras los protocolos de cierre de emergencia se activaron para resguardar a los jóvenes.

Un video que se ha viralizado en redes sociales confirma que el director de la escuela secundaria Pauls Valley, en Oklahoma inmoviliza a un tirador identificado como un exalumno del plantel. En el material audiovisual se observa el agresor ingresar a un área del centro educativo y al directivo confrontarlo.

¿Cómo ocurrió la inmovilización del tirador?

Las grabaciones de vigilancia muestran a una persona sentada en un banco momentos antes de que el tirador entre al sitio con el arma. El directivo reaccionó con rapidez y derribó al atacante con una maniobra similar a la de un jugador de rugby sobre el mobiliario.

Un segundo profesor llegó de inmediato para prestar apoyo al director y alejó el arma de fuego con el pie para evitar más disparos. El equipo docente mantuvo el resguardo del armamento hasta que los oficiales de policía tomaron el control total de la escena del crimen.

El valor del docente permitió frenar el ataque y evitar una tragedia de proporciones mayores dentro de la comunidad escolar de Pauls Valley. Los reportes médicos indican que el director se encuentra estable tras la herida de bala que sufrió por proteger a su alumnado.

¿Qué se sabe del atacante en Oklahoma?

El agresor es un exestudiante de la institución, de 20 años e identificado cómo Victor Hawkins que ingresó a la escuela durante las horas de la tarde con una clara intención violenta. La policía de Oklahoma mantiene bajo custodia al sospechoso mientras investiga los motivos que impulsaron el asalto armado contra su antigua escuela.

El video de seguridad sirve ahora como evidencia principal para el proceso judicial que enfrentará el joven por intento de homicidio y posesión de armas. La rápida intervención de los educadores salvó la vida de decenas de estudiantes que se encontraban en las áreas comunes del edificio.

Los padres de familia expresan su profundo agradecimiento hacia el personal administrativo por su heroica respuesta ante una situación de vida o muerte. El distrito escolar evalúa ahora nuevas medidas de refuerzo para las entradas principales del campus tras este grave incidente.

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