Confirmado: esta es la forma más rápida de recibir tu cheque de impuestos este año

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Este jueves, tras el cierre del plazo fiscal del 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite una alerta crucial.

Enviar la declaración es solo la mitad del trabajo; lo que hagas (o dejes de hacer) en los próximos días determinará si recibes tu reembolso en tiempo récord o si te enfrentas a una espera de meses.

Si todo está en orden, el IRS suele emitir los reembolsos en un plazo de 21 días, pero cualquier inconsistencia puede congelar el proceso indefinidamente.

Los 3 pasos obligatorios para acelerar tu pago

Para que tu dinero llegue sin contratiempos, debes seguir este protocolo de verificación hoy mismo:

1. Confirma la aceptación (No es lo mismo enviar que recibir)

Muchos contribuyentes asumen que, al presionar "enviar" en su software, el proceso ha terminado. Debes buscar activamente el mensaje: “You should receive confirmation that your tax return has been accepted”.

Cómo verificar: Revisa el correo electrónico de tu software de impuestos o usa la herramienta oficial del IRS. Si no fue aceptada, el proceso está detenido y tu reembolso no se está procesando.

2. Monitorea las "Tres Fases"

Usa la herramienta “Where’s My Refund?” (¿Dónde está mi reembolso?). El sistema se actualiza 24 horas después de la presentación electrónica y muestra tres estatus clave:

Recibido: el IRS ya tiene tu información.

Aprobado: el monto ha sido validado.

Enviado: el dinero está en camino a tu banco o correo.

3. Elige (o verifica) el Depósito Directo

Si aún estás a tiempo de hacer correcciones o si tu declaración fue rechazada, asegúrate de elegir el depósito directo. Un cheque en papel puede tardar varias semanas adicionales debido a la logística postal, mientras que el depósito electrónico es el estándar de oro para la rapidez.

Errores fatales que congelan tu reembolso

Incluso si tu declaración fue aceptada, el procesamiento puede detenerse si el sistema detecta:

Datos bancarios incorrectos: un solo dígito mal puesto en el número de ruta o cuenta hará que el dinero rebote.

Cálculos erróneos en créditos: si solicitaste el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito por Ingreso del Trabajo con montos incorrectos, tu declaración pasará a una revisión manual.

Información personal incompleta: Nombres que no coinciden con los registros del Seguro Social o ITINs vencidos.

¿Cuándo debes preocuparte?

El IRS pide paciencia, pero establece una línea roja: si han pasado más de 21 días desde que recibiste la confirmación de aceptación y tu estatus en "Where’s My Refund?" no ha cambiado a "Aprobado" o "Enviado", es momento de actuar.

Verifica que no hayas recibido cartas del IRS solicitando más información antes de intentar contactarlos por teléfono.

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