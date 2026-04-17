Quedan seis semana de combustible para aviones en Europa: advertencia de la AIE

Suscríbete a nuestros canales

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha lanzado una advertencia que pone en jaque la conectividad del viejo continente: Europa cuenta con apenas seis semanas de reserva de combustible para aviación (Jet A-1).

Esta crisis de suministros amenaza con paralizar miles de vuelos justo a las puertas de la temporada alta de verano.

¿Por qué se está agotando el combustible?

Según el informe de la AIE, varios factores han convergido para crear esta "tormenta perfecta":

Cierre de Refinerías: El mantenimiento prolongado y el cierre definitivo de varias plantas de refinado en Europa han reducido la producción local a niveles críticos.

Conflictos Geopolíticos: La inestabilidad en las rutas de suministro del Medio Oriente y las sanciones vigentes han dificultado la importación de queroseno de aviación.

Aumento de la Demanda: El crecimiento exponencial de los vuelos internacionales a inicios de 2026 superó todas las proyecciones de almacenamiento de las aerolíneas.

Impacto Inmediato en los Viajeros

Si el suministro no se restablece en el corto plazo, los expertos prevén los siguientes escenarios para finales de mayo:

Cancelaciones Masivas: Las aerolíneas podrían verse obligadas a priorizar rutas de largo alcance, cancelando vuelos domésticos o regionales dentro de la Unión Europea.

Aumento en el Precio de los Boletos: La escasez disparará los costos operativos, lo que se traducirá directamente en tarifas más altas para los pasajeros.

Escalas de "Repostaje": Algunos vuelos podrían verse obligados a hacer paradas técnicas en países fuera de la zona crítica (como Turquía o el norte de África) solo para cargar combustible.

¿Qué están haciendo los gobiernos?

La Unión Europea ya evalúa medidas de emergencia:

Se estudia autorizar el uso de los inventarios militares y de seguridad nacional para el sector comercial.

Restringir el combustible a vuelos esenciales (salud, carga de alimentos, misiones diplomáticas).

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube