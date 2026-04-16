Banesco reinaugura su agencia ubicada en el CCCT

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Banesco Banco Universal reinauguró este 14 de abril, su agencia ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en el municipio Baruta de la ciudad de Caracas. Esta agencia ofrece una nueva experiencia para los clientes en cuanto a la atención, funcionamiento y servicios.

El acto de inauguración estuvo a cargo de Carlos Eduardo Millán, presidente ejecutivo de Banesco quien -en compañía de Luisana Figueroa, vicepresidente Comercial de la Gran Caracas-, abrió las puertas de la agencia luego de tirar del lazo inaugural. Al evento asistieron clientes, relacionados y colaboradores de la institución; además del equipo directivo de Banesco.

“En un momento donde más del 95 % de las transacciones bancarias se realizan a través de canales digitales, en Banesco elegimos reinaugurar esta agencia en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco para ofrecer una experiencia de atención renovada y única”, comentó Carlos Eduardo Millán, en sus palabras de bienvenida. “Esta reapertura es el resultado de una estrategia de negocio consolidada, bajo la dirección de nuestra Junta Directiva, que iniciamos a mediados de 2024 (...) y que nos posicionó en 2025 como el banco líder del sistema privado, encabezando la cuota de mercado en créditos y captaciones, pero sobre todo, logrando el primer lugar en preferencia y satisfacción de nuestros clientes”

El cliente como centro del negocio

El diseño de este nuevo espacio está basado en un concepto abierto para la atención directa y personalizada de los clientes, a través de los asesores de negocios. Así mismo, cuenta con áreas privadas para reuniones. Otro de sus atributos es su centro de autogestión que permite consultas rápidas o la asistencia del Asesor Digital Banesco, una nueva figura dentro de las agencias cuyo objetivo es orientar a los clientes en la autogestión de sus productos a través de la banca digital Banesco.

La agencia Banesco CCCT también cuenta con la atención en taquilla, un cajero automático y una exhibición de productos complementarios como los puntos de venta. Tanto el mobiliario, como los materiales y el sistema de iluminación de la agencia, están pensados para intervenir en la experiencia del cliente y la identificación de los espacios de acuerdo a la diligencia del cliente.

“El concepto tradicional de las agencias ha migrado a una de centro de negocio y atención especializada. Queremos que todos los clientes que nos visiten en esta agencia encuentren en ella una asesoría experta para atender y canalizar requerimientos, así como orientación personalizada en nuestros productos y servicios según el perfil y expectativa de cada cliente”, explicó Luisana Figueroa, respecto a la nueva agencia.

Coworking e innovación en un solo lugar

Una de las novedades de la agencia Banesco CCCT es el espacio de coworking donde clientes y usuarios podrán recibir información y sostener reuniones de carácter más cercano con los asesores de negocio u otros colaboradores de la institución bancaria, previa cita. Este espacio cuenta con varias mesas de trabajo y conexión a internet para los clientes.

También esta agencia alberga el primer hub de innovación de Banesco, un área que próximamente funcionará para potenciar el trabajo colaborativo entre emprendedores digitales y empresarios que forman parte del Programa de Innovación de Abierta: BanescoInnova.

“Al abrir hoy estas puertas, ratificamos una nueva forma de acercarnos a ustedes (los clientes) y elevar la calidad de nuestros servicios. Este es un paso firme basado en la innovación, la agilidad y, por encima de todo, en la confianza que ustedes (los clientes) depositan en nosotros” finalizó Carlos Eduardo Millán.

La agencia Banesco CCCT está ubicada en el Nivel C2 del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) Local Banesco, y opera en horario laboral de 8:00am a 3:30 pm.

Nota de prensa

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