Zona Tech y Bancamiga lanzan “Zona Pay”: una solución que conecta crédito, tecnología y oportunidades

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En un evento realizado el pasado miércoles 15 de abril en un reconocido local de Caracas, Zona Tech (@somoszonatech) y Bancamiga (@bancamiga) presentaron oficialmente su alianza estratégica para el lanzamiento de “Zona Pay”, una tarjeta de crédito que combina la tecnología y el financiamiento para facilitar la adquisición de productos de última generación en toda la red comercial de Zona Tech.

Esta unión entre una de las cadenas tecnológicas más relevantes del país y una institución financiera reconocida por su innovación marca un nuevo paso para el mercado venezolano. Zona Pay surge como una herramienta orientada a ofrecer inicial 0, pagos en hasta 12 meses y la posibilidad de solicitar la tarjeta en distintos canales, tanto presenciales como digitales.

El principal objetivo de esta colaboración es impulsar el consumo planificado, brindar mayor accesibilidad y ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades del consumidor actual.

“Con Zona Pay queremos que más personas tengan acceso a la tecnología que desean, de forma sencilla, planificada y con el respaldo de dos marcas que comparten una visión de progreso”, destacó Luis Marín, Director de Mercadeo de Zona Tech.

Entre sus ventajas destacan el respaldo conjunto de dos marcas sólidas, la facilidad para adquirir productos tecnológicos y del hogar, y un proceso de solicitud ágil, disponible en las tiendas Zona Tech, agencias Bancamiga, y en línea a través de www.zonatechgroup.com/bancamiga.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Marketing, Productos y Servicios de Bancamiga, Alberto Camardiel, expresó que para Bancamiga, la innovación no es solo una meta, sino el motor que impulsa cada uno de sus productos.

“Hoy al presentar oficialmente la tarjeta de crédito Zona Pay damos un paso firme en esa dirección al consolidar nuestra alianza estratégica con Zona Tech, una de las cadenas tecnológicas más influyentes del país. Esta nueva tarjeta no es solo un instrumento financiero. Es una solución diseñada para conectar a los venezolanos con lo último en tecnología de una manera real, responsable y eficiente”, dijo.

La alianza Zona Tech + Bancamiga representa una propuesta de valor diferencial en el mercado, al unir la experiencia comercial de Zona Tech con el soporte financiero de Bancamiga, ofreciendo soluciones diseñadas para acompañar el crecimiento y la modernización del consumo en Venezuela.

El evento contó con la participación de directivos, aliados, medios, creadores de contenido y personalidades del sector financiero y tecnológico.

Para conocer más sobre Zona Pay y sus beneficios, sigue las redes sociales de @somoszonatech y @bancamiga, donde se compartirán las próximas novedades e innovaciones de la alianza.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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