Emprendimientos aumentarán en 2026: conozca las áreas de mayor desempeño según el Foro de Bancamiga Herramientas para potenciar e impulsar tu negocio

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Expertos en finanzas señalan que en Venezuela el ecosistema del emprendimiento continuará en crecimiento con el apoyo de instituciones financieras como Bancamiga. El ente financiero efectuó el Foro Herramientas para potenciar e impulsar tu negocio, dirigido a emprendedores.

El presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, señaló que entre las principales herramientas que brinda la institución bancaria a los nuevos emprendedores se encuentran “asesoría para el tema jurídico y acceso a los puntos de venta de inmediato, a las cuentas que necesitan abrir, créditos”.

Precisó que las principales áreas en las que se ubican los emprendimientos son alimentos, textil y tecnología. “La parte textil está subiendo rápidamente y se está emparejando con alimentos”.

Estima que debido al panorama económico que se vislumbra para este año y el próximo, la figura del emprendedor será modificada para convertirse en empresarios más formales. Añadió que el emprendimiento crecerá aún más debido a que el país actualmente se abre a una cantidad de actividades que requerirán de más formalismo.

Respecto a la permanencia en el tiempo de los emprendimientos señaló que “los que arrancan y se queman, ya se quemaron y los que están continuarán y se consolidarán. El venezolano aprendió a ser más selectivo en qué es lo que funciona apropiadamente, por eso veremos menos emprendimientos que fracasan que emprendimientos triunfando”.

Destacó que Bancamiga brinda formación a los emprendedores todo el año. Lo primero que debe hacer un emprendedor es tener una idea y acudir a una agencia Bancamiga donde los ejecutivos le asesorarán. Y en la web del banco pueden acceder al libro el Manual del Emprendedor para saber cómo consolidar su relación con el mismo.

Por su parte, el economista Luís Oliveros señaló que “un emprendedor es una persona que resuelve el problema, así que oportunidades en el país hay muchas”.

Expresó que emprender es de quien tiene una idea, se prepara y la lleva a cabo. Los emprendimientos que tienen éxito se preparan, buscan educación, tienen apoyo, equipo que es fundamental; y “si tienen apoyo de una institución financiera, mejor”.

Afirmó que en Venezuela hay muchas áreas con oportunidades para crecer, en logística, servicios financieros, servicios educativos, cerrar brechas tecnológicas, entre otros.

“Soy muy optimista con el ecosistema de emprendimiento en Venezuela. Creo que seguirá creciendo y generando valor a la economía para resolver problemas, generar empleo de calidad, para mejorar la calidad de vida a la gente y a las empresas”, dijo.

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