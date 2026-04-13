Bancamiga impulsa el emprendimiento gastronómico de la mano de Ronald Aristimuño y su masterclass “Cuando comer se convierte en tu trabajo”

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En su constante compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Venezuela, Bancamiga realizó la masterclass virtual “Cuando comer se convierte en tu trabajo”.

El encuentro estuvo liderado por el reconocido comunicador Ronald Aristimuño, fundador y director de Gastro No-mía, la plataforma multimedia de referencia para el sector culinario en el país.

Durante la sesión, Aristimuño compartió la trayectoria de su marca, destacando que el pilar de su éxito ha sido mantener una visión “genuina y experiencial”, bajo la premisa de impulsar alianzas y resaltar la calidad de las marcas venezolanas.

El comunicador enfatizó que su labor no es la de un crítico culinario, sino la de un aliado que recomienda exclusivamente lo que verdaderamente le gusta, construyendo un vínculo de honestidad con su audiencia.

Consejos para el éxito

La conferencia se centró en brindar herramientas estratégicas para aquellos que deciden emprender en el competitivo mundo de la gastronomía. Aristimuño destacó tres recomendaciones que son fundamentales para el éxito de quienes inician un negocio.

El especialista instó a los emprendedores a encontrar un factor único. “Es vital aprender a diferenciarse en el mercado. Si no logran diferenciarse, entonces deben ser los mejores ejecutando ese producto específico”, afirmó.

Para Aristimuño, la relación con los clientes no termina con el pago por el producto o servicio. Recalcó que “la confianza se gana en el servicio previo, durante y, especialmente, en la postventa, que para mí es el gancho principal para fidelizar al cliente”.

Recomendó enfocar los esfuerzos en los “océanos azules”, esos nichos de mercado poco saturados. Al identificar estos espacios donde no existen negocios similares, los emprendedores tienen mayores oportunidades de captar y dominar el mercado de forma acelerada.

Con esta iniciativa de clases magistrales en línea, Bancamiga reafirma su compromiso con Venezuela mediante la capacitación de alto nivel para que emprendedores, pequeños y medianos empresarios transformen sus ideas en negocios sostenibles y exitosos.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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