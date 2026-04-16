¿Usaste tu tarjeta en Trader Joe's? Recibe un cheque de $100 por este motivo

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La cadena de supermercados Trader Joe's finaliza un litigio de siete años tras aceptar el pago de $7.4 millones para resolver una demanda colectiva iniciada en 2019.

El proceso legal sostiene que la empresa infringió la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas (FACTA) al imprimir información excesiva de las tarjetas bancarias en los recibos de compra.

Específicamente, el sistema registró los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de los plásticos, una práctica que la legislación federal prohíbe para proteger la privacidad de los usuarios y mitigar el riesgo de fraude financiero.

Problemas con clientes

Los consumidores afectados que realizaron compras entre el 5 de marzo y el 19 de julio de 2019 pueden reclamar una indemnización estimada en $102.45 según detalla Telemundo Dallas.

Aunque la compañía niega cualquier irregularidad y asegura que no existen reportes de robo de identidad vinculados a este incidente, el acuerdo beneficia a quienes posean recibos emitidos por el software defectuoso en tiendas específicas.

Es importante que los clientes elegibles presenten su reclamación antes de la fecha límite del 9 de junio de 2026, ya que el incumplimiento de este plazo anula cualquier derecho a compensación económica o acciones legales futuras relacionadas con este caso.

Fondo

El fondo total del acuerdo destinará aproximadamente $4.94 millones a los miembros del grupo demandante, tras descontar los honorarios legales y gastos administrativos.

Para facilitar el proceso, los interesados disponen de una plataforma digital oficial, atención telefónica y envío postal de formularios.

La resolución definitiva del caso queda sujeta a la aprobación de un juez durante la audiencia programada para el 10 de agosto, fecha en la que se validarán las condiciones de este millonario desembolso que busca resarcir la exposición de datos sensibles de miles de compradores.

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