Aprueban nuevo cheque de estímulo por $500 en EEUU: ¿Dónde lo puedes reclamar?

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La legislatura de Georgia impulsa una transformación radical en la devolución de fondos olvidados mediante la aprobación unánime del proyecto de ley SB 403.

Esta normativa autoriza al Departamento de Ingresos a implementar un sistema de "coincidencia exacta" que cruza datos fiscales con registros estatales para localizar a los dueños legítimos de propiedades no reclamadas.

Monto

Gracias a este avance, el estado emitirá cheques automáticos para montos menores a $500, eliminando la necesidad de trámites burocráticos para miles de ciudadanos que desconocen que tienen dinero a su favor.

La recuperación de estos activos representa un alivio económico importante para las familias, considerando que Georgia custodia actualmente más de 3,000 millones de dólares en bienes sin dueño según detalla CBS News.

Fondos

Los fondos provienen principalmente de depósitos de servicios públicos, reembolsos de seguros y cuentas de garantía que nunca se cobraron.

Aunque el proceso automático agiliza las devoluciones pequeñas, los residentes con saldos superiores a los 500 dólares todavía deben completar una reclamación formal y verificar su identidad para acceder a su capital, lo que mantiene la seguridad en las transacciones de mayor escala.

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