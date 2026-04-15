‎Disney elimina 1.000 puestos de trabajo: la empresa activa un plan masivo de despidos este mes

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento atraviesa una fase de ajustes profundos para adaptarse a las nuevas exigencias del consumo digital y la eficiencia corporativa. Las grandes corporaciones evalúan constantemente sus plantillas para eliminar redundancias y fortalecer sus áreas de innovación tecnológica.

‎

‎Este escenario genera incertidumbre entre los trabajadores de los sectores creativos y técnicos, quienes enfrentan cambios estructurales de gran escala. La búsqueda de rentabilidad obliga a las empresas a tomar decisiones drásticas que transforman la dinámica laboral interna de forma permanente.

‎

‎La compañía Disney despide hasta 1.000 empleados en nueva reestructuración dentro de sus departamentos de marketing y marca, según reportes de la agencia Efe. Además, confirma que el recorte responde a una revisión operativa exhaustiva realizada durante los últimos meses.

‎

‎¿Qué áreas sufren el impacto de estos despidos en Disney?

‎

‎Los recortes alcanzan a los estudios de The Walt Disney Company, sus cadenas de televisión y la señal deportiva ESPN. Las divisiones de producto y tecnología también entran en este plan de ajuste que busca centralizar las funciones de mercadeo de la empresa.

‎

‎Josh D’Amaro, director ejecutivo de la firma, notificó a los trabajadores mediante un memorando interno sobre el inicio de las desvinculaciones. El directivo asegura que estos movimientos permiten alinear las operaciones con las prioridades actuales sin perder la competitividad creativa.

‎

‎Esta decisión representa la primera gran acción administrativa de D’Amaro tras asumir el mando el pasado 18 de marzo de 2026. El nuevo líder reemplaza a Bob Iger en un contexto donde las acciones perdieron casi la mitad de su valor desde 2021.

‎

‎¿Cuál es la magnitud del recorte en Disney?

‎

‎Aunque la cifra parece elevada, el impacto real representa una fracción de la plantilla total que suma 231.000 trabajadores a nivel global. Sin embargo, la medida evidencia una reorganización relevante en áreas estratégicas que definen la imagen pública de la marca.

‎

‎El historial reciente de la empresa incluye la eliminación de más de 8.000 puestos durante el regreso de Iger en el año 2022. Estos ajustes constantes reflejan la presión del mercado y la necesidad de mejorar los márgenes de beneficio en un entorno volátil.

‎

‎La creación de una nueva división unificada de marketing justifica la salida de cientos de profesionales en esta ronda de abril. La compañía busca optimizar cada dólar invertido para responder a las condiciones actuales de la economía y la competencia en el streaming.

‎

‎¿Qué futuro espera a la empresa Disney tras los despidos masivos?

‎

‎D’Amaro apuesta por una estructura más ágil que facilite la toma de decisiones y potencie la llegada de nuevos productos al consumidor. El enfoque de esta etapa prioriza la consolidación de grupos corporativos y la eliminación de procesos burocráticos internos.

‎

‎Los analistas financieros vigilan de cerca estas acciones para determinar si la eficiencia operativa logra estabilizar el precio de las acciones. La transformación de Disney busca garantizar su liderazgo en el entretenimiento familiar frente a los nuevos competidores globales.

‎

‎El proceso de notificación a los afectados ya comenzó y continuará durante los próximos días en las sedes principales de la organización. Disney reafirma su compromiso con la innovación mientras atraviesa uno de los periodos de cambio más significativos de su historia reciente.

‎Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

‎Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube

‎