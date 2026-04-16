Seguro Social de EEUU envía cheque de $4.018 a este grupo de jubilados hispanos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos completa su ciclo de pagos de abril con el desembolso programado para el miércoles 22.

En esta ocasión, los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes verán reflejado el depósito en sus cuentas bancarias o recibirán su cheque físico, según su método habitual.

Montos

Este grupo cierra las entregas escalonadas del mes, en un periodo donde el ingreso promedio para los trabajadores jubilados se sitúa en $2,076 según detalla Mundo Now.

Las cifras varían significativamente según la edad de retiro: quienes optaron por la jubilación a los 62 años perciben un máximo de $2 831 y aquellos que esperaron hasta los 67 años pueden alcanzar pagos de hasta $4 018.

Manejo inteligente

El manejo eficiente de estos recursos resulta fundamental, ya que más del 70% de los beneficiarios en el país dependen de estos fondos como su sustento económico principal.

Ante la presión inflacionaria y el aumento en los costos de servicios básicos, alimentos y atención médica, la planificación financiera se vuelve una tarea importante para los hogares, especialmente dentro de la comunidad hispana.

Expertos recomiendan priorizar los gastos fijos y evaluar la reducción de costos secundarios, como suscripciones digitales o deudas de consumo.

Esto para mitigar el impacto de las primas de Medicare que suelen deducirse directamente de los beneficios mensuales, garantizando así una mayor estabilidad económica al cierre del mes.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube