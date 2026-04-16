Examen de ciudadanía EEUU: guía gratuita para dominar las nuevas preguntas en español e inglés

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Lograr la naturalización en Estados Unidos es un gran logro en la vida, pero el proceso puede ser un poco abrumador, especialmente con las nuevas actualizaciones que se han implementado este año.

Si tienes planes de presentar tu examen de ciudadanía en 2026, es crucial que estés al tanto de los cambios en el formato y que utilices herramientas interactivas para maximizar tus posibilidades de éxito.

La buena noticia es que plataformas como Univision Noticias han puesto a disposición recursos gratuitos que permiten a los aspirantes practicar el cuestionario cívico en dos idiomas, lo que hace mucho más fácil entender esos conceptos históricos y gubernamentales que a veces pueden ser complicados.

¿Qué cambios trae el examen de ciudadanía 2026?

Según las nuevas directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), el examen ha sido actualizado para evaluar un entendimiento más profundo de la democracia estadounidense.

Fuentes especializadas como Adan Vega y VisaHQ informan que aquellos que presenten su formulario N-400 a partir de finales de 2025 o durante 2026 deberán prepararse para un banco de preguntas más amplio.

Más preguntas: El banco de estudio ha aumentado de 100 a 128 preguntas posibles.

Mayor exigencia en la entrevista: Durante la cita, el oficial podría hacer hasta 20 preguntas cívicas, en lugar de las 10 que se hacían antes.

Puntaje de aprobación: Para aprobar, el solicitante necesita responder correctamente al menos 12 de las 20 preguntas.

Enfoque en comprensión: El USCIS quiere que los futuros ciudadanos no solo memoricen fechas, sino que realmente entiendan sus derechos, responsabilidades y cómo funciona el gobierno federal y estatal.

Practica gratis con la herramienta interactiva de Univision

Para apoyar a la comunidad inmigrante, Univision Noticias ha creado un cuestionario interactivo gratuito que simula la experiencia de la entrevista. Este recurso es fundamental por varias razones:

Formato Bilingüe: Puedes ver las preguntas y respuestas en español e inglés. Esto es perfecto para quienes quieren mejorar su vocabulario técnico antes del examen oral, que generalmente se lleva a cabo en inglés.

Accesibilidad total: No necesitas pagar una suscripción. Según Univision.com, puedes repetir el test tantas veces como desees para reforzar tu memoria y comprensión.

Actualización constante: Las preguntas incluyen temas actuales, como los nombres de los senadores de cada estado y los líderes de la Cámara de Representantes, información que cambia con los ciclos electorales.

Es importante mencionar que, aunque practiques en español para entender los conceptos, ten en cuenta que, salvo excepciones por edad o discapacidad, el examen oficial se realiza en inglés.

Consejos para aprobar tu examen de naturalización

Además de usar el simulador de Univision, los expertos sugieren que establezcas una rutina diaria de estudio:

Concéntrate en las secciones de Historia Colonial, Geografía (aunque su importancia ha disminuido, sigue siendo relevante) y, sobre todo, en los Derechos Civiles.

Si tienes 65 años o más y has sido residente permanente durante al menos 20 años, podrías ser elegible para una versión simplificada del examen.

De lo contrario, prepárate para demostrar que conoces bien la Constitución y el sistema de "pesos y contrapesos" que rige nuestra nación.

Para comenzar a practicar, puedes acceder directamente al recurso de Univision Noticias y poner a prueba tus conocimientos sobre la democracia que pronto representarás como ciudadano.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales y Servicios

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