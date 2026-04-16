Alerta migratoria: estas personas enfrentarían nuevos obstáculos para obtener la Green Card en EEUU

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Una sombra de incertidumbre se cierne sobre uno de los programas de protección más cruciales del sistema migratorio estadounidense.

Los recientes cambios en la gestión de las solicitudes de menores que han sufrido abuso, abandono o negligencia podrían transformar drásticamente su camino hacia la legalidad.

Según informes de fuentes como Telemundo Dallas y actualizaciones de abogados especializados, las modificaciones en la Acción Diferida para solicitantes del SIJS están generando una gran preocupación en las comunidades inmigrantes de todo el país.

¿Qué es el SIJS y por qué está en riesgo?

El Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) es una categoría que permite a los menores indocumentados obtener una "Green Card" si un tribunal estatal determina que no pueden reunirse con sus padres debido a situaciones de maltrato.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), para calificar, el joven debe ser menor de 21 años, estar soltero y demostrar que regresar a su país de origen no es seguro.

Sin embargo, el verdadero problema no está en la elegibilidad, sino en los largos tiempos de espera y la falta de protección temporal contra la deportación.

El impacto de los cambios en la Acción Diferida en menores inmigrantes

Desde 2022, el gobierno federal otorgaba automáticamente una "Acción Diferida" a los jóvenes con solicitudes de SIJS aprobadas, pero que aún no podían solicitar la residencia debido a las cuotas anuales de visas (el famoso "boletín de visas").

Esta medida les proporcionaba un permiso de trabajo y, lo más crucial, protección contra la deportación.

Sin embargo, informes recientes indican que entre abril y junio de 2025, se han observado interrupciones y cambios en la manera en que se procesan estas protecciones.

Según fuentes legales consultadas por Bueno Law y Crescent Law, los cambios en la administración y las nuevas directrices políticas están endureciendo el escrutinio, lo que podría dejar a los menores sin permiso de trabajo mientras esperan su turno en la fila para la residencia permanente, un proceso que actualmente puede tardar años debido al retroceso en las fechas de prioridad.

¿Qué dicen los activistas proinmigrantes?

Organismos como las Cortes de California y la Biblioteca de Derecho Popular de Maryland subrayan que el SIJS es un proceso único porque requiere la intervención de una corte estatal antes de llegar a las manos de USCIS.

"Perder la elegibilidad por edad —cumplir 21 años— sigue siendo el mayor temor", advierten los expertos.

Aunque la ley federal "congela" la edad al momento de la solicitud, los cambios en la política administrativa podrían retrasar las órdenes judiciales necesarias, dejando a los jóvenes vulnerables ante las autoridades migratorias.

Recomendaciones para familias y menores afectados

Para las familias y los menores que se ven afectados por esta situación, las organizaciones pro-inmigrantes y las fuentes oficiales tienen algunas recomendaciones importantes:

Actuar antes de cumplir 21 años: El tiempo es un factor crucial.

Consultar el Boletín de Visas: Esto es clave para entender cuándo se puede solicitar el ajuste de estatus (Formulario I-485).

Buscar asesoría legal especializada: Dada la inestabilidad de las políticas actuales, contar con un abogado es esencial para navegar las nuevas restricciones de la Acción Diferida.

Esta situación no solo impacta el estatus legal de los menores, sino también su capacidad para integrarse en la sociedad, estudiar y trabajar de manera segura en el país que ahora consideran su hogar.

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