Sepa cuánto debe ganar una familia para ser "clase media-alta" en EEUU este 2026

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El costo de vida y la ubicación geográfica determinan actualmente el acceso al segmento de la clase media-alta en el territorio estadounidense.

Las familias de tres integrantes deben generar ingresos anuales situados entre los 133.000 y los 400.000 dólares para formar parte de la clase media-alta durante este 2026. Los datos, publicados por el American Enterprise Institute (AEI), reflejan un ajuste en los niveles de entrada debido a la evolución de la economía nacional. Aunque el promedio general del país sitúa la barrera inicial en 117.000 dólares, la capacidad de compra real depende directamente del estado de residencia.

Variaciones por entidad federal

El acceso a la clase media-alta presenta marcadas diferencias según el costo de vida local. En regiones con menor presión económica, como Arkansas o Mississippi, un hogar puede integrarse a este sector con ganancias de 100.000 dólares anuales. Esta realidad financiera contrasta con los centros urbanos, donde el incremento en el precio de los suministros básicos y el mercado inmobiliario exige cifras superiores para mantener el mismo estatus social.

Impacto de los mercados inmobiliarios costeros

En zonas de alta demanda como San Francisco o Nueva York, los residentes necesitan percibir al menos 160.000 dólares por año para ser considerados dentro de este rango económico. El encarecimiento de la vivienda en las costas actúa como el principal factor de presión, elevando los requisitos mínimos por encima de lo que se considera un sueldo de élite en otras partes del país. Analistas del sector señalan que este fenómeno limita la movilidad social en las áreas metropolitanas más costosas.

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