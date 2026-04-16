Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este jueves 16 de Abril

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La jornada de distribución de alimentos que se llevará a cabo el 16 de abril de 2026 en la localidad de Avon Park, será organizado por la entidad Hands for Homeless y bajo el patrocinio de United Way, tiene como objetivo proveer suministros a los residentes de la zona.

La actividad está programada para iniciar a las 9:30 h y se extenderá hasta las 11:00 h, o hasta que se agoten las existencias disponibles para la fecha.

Detalles del operativo y ubicación

Dirección exacta para el GPS: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825.

Acceso para conductores

Quienes asistan en vehículo propio deben circular por la vía principal US-27 y tomar el cruce hacia Main St en dirección este, para luego girar en N Butler Ave hacia el norte. Si el desplazamiento se realiza desde el área de Sebring por la FL-17, se debe continuar hasta entrar al casco central de Avon Park. Es requisito obligatorio que los conductores mantengan la maleta del carro desocupada antes de llegar al punto de control para agilizar la carga de los insumos.

Traslado en transporte público

Para los usuarios que utilicen el sistema de autobuses, se recomienda el uso de las rutas locales que transitan por Main St. Dependiendo del punto de origen, puede ser necesario realizar transbordos en las paradas de conexión de la US-27. Tras bajar del bus, el trecho por caminar es de aproximadamente dos cuadras hasta la intersección de Butler Ave. Se recomienda a estos ciudadanos llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente para facilitar el traslado manual de los enseres.

Recomendaciones generales

Se aconseja a los interesados llegar al lugar con al menos 30 minutos de antelación para asegurar un turno en la fila. Debido a que el operativo se realiza al aire libre, se sugiere el uso de protección solar o hidratación personal durante la espera. La entrega se realiza siguiendo el orden de llegada de los asistentes.

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