El giro de licencias laborales en Texas: ¿cómo afecta a inmigrantes?

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A partir del próximo 1 de mayo de 2026, el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) implementará un cambio fundamental en sus requisitos de contratación y renovación.

Si bien, la agencia ahora solicitará documentos que acrediten la presencia legal en Estados Unidos a quienes busquen obtener o mantener licencias profesionales en diversos sectores, incluyendo la construcción, según informó El Comercio Perú.

Alcance de la normativa



Del mismo modo, esta regulación impacta a más de 40 programas regulados por el estado. Además, entre los trabajadores que deberán presentar pruebas de ciudadanía o estatus migratorio legal se encuentran electricistas y técnicos de aire acondicionado (HVAC); plomeros y técnicos en refrigeración; cosmetólogos, barberos y esteticistas e incluso otros oficios como criadores de perros y operadores de grúas.

Razones y objetivos del estado



Por su parte, el TDLR justifica esta acción basándose en una ley federal de 1996 que prohíbe otorgar beneficios públicos (categoría en la que entran las licencias profesionales) a personas sin estatus legal, a menos que el estado legisle lo contrario, según destacó El Comercio Perú.

En este sentido, la administración del gobernador Greg Abbott sostiene que esta medida elimina "imanes" para la migración irregular y garantiza que Texas no otorgue licencias a quienes se encuentran en el país de forma ilegal.

Impacto en el sector construcción y la economía



No obstante, diversos sectores, expresaron preocupación por las consecuencias de esta regla esta nueva normativa:

-Riesgo de desabasto laboral: expertos advierten que Texas podría perder hasta un 10 % de su fuerza laboral calificada, lo que retrasaría proyectos de infraestructura y vivienda.

-Mercado informal: críticos de la medida señalan que la falta de licencias obligará a miles de trabajadores hacia el "mercado negro", donde operarán sin supervisión técnica ni protecciones legales.



Es importante destacar que el TDLR mantendrá las solicitudes en estado "pendiente" hasta que el interesado entregue documentos válidos, como visas de trabajo, tarjetas de residencia permanente o certificados de nacimiento.

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