¿Aire acondicionado gratis en Nueva York? El programa estatal que paga hasta $1.000: así puedes aplicar

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El estado de Nueva York ha puesto en marcha oficialmente el componente de Asistencia de Enfriamiento del Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los ciudadanos más vulnerables durante las olas de calor del verano, ayudando a financiar la compra e instalación de equipos de aire acondicionado con montos que pueden llegar hasta los $1.000.

¿En qué consiste la ayuda económica de Nueva York?

Según el portal oficial ACCESS NYC y la oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, este beneficio no proporciona dinero en efectivo directamente al solicitante.

En cambio, cubre el costo total del equipo, materiales, mano de obra y la remoción de la unidad antigua. Los montos se distribuyen de la siguiente manera:

Hasta $800: Para la compra e instalación de unidades de ventana, aires acondicionados portátiles o ventiladores.

Hasta $1.000: Para situaciones donde ya existe un soporte de pared (wall sleeve unit).

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio de aire acondicionado en Nueva York?

De acuerdo con las pautas del Departamento de Servicios Sociales (DSS) y la Administración de Recursos Humanos (HRA), los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios de ingresos y composición del hogar. Son elegibles aquellos que:

Reciben beneficios estatales: Ciudadanos que están inscritos en SNAP (cupones de alimentos), Asistencia Temporal o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Cumplen con límites de ingresos: Por ejemplo, un hogar de una sola persona puede ganar hasta $3.473 brutos mensuales, mientras que para una familia de cuatro, el límite es de $6.680.

Tienen familiares vulnerables: El hogar debe incluir a un menor de 6 años, un adulto mayor de 60 años o a alguien con una condición médica documentada que se agrave con el calor extremo.

Carecen de equipo funcional: Esto aplica solo si el solicitante no tiene un aire acondicionado que funcione o si el que tiene ya tiene al menos cinco años de antigüedad.

Fechas clave y proceso de inscripción para solicitar un aire acondicionado en Nueva York

Las solicitudes se abrieron el 15 de abril de 2026. Es crucial actuar con rapidez, ya que los fondos se asignan por orden de llegada hasta que se agote el presupuesto estatal.

Para inscribirse, los residentes de la Ciudad de Nueva York pueden utilizar la plataforma ACCESS HRA o visitar los Centros de Acceso a Beneficios locales.

En el resto del estado, los interesados deben comunicarse con su Departamento de Servicios Sociales local.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales y Servicios

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