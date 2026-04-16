Liberan al médico venezolano capturado por ICE: ¿Cómo logró salir de la cárcel en Texas?

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La detención de un profesional de la salud con una trayectoria intachable en el sistema sanitario de Texas genera una profunda preocupación entre los residentes del Valle del Río Grande. El caso resalta las dificultades que enfrentan los especialistas extranjeros para mantener sus permisos de trabajo vigentes.

La comunidad del sur del estado reaccionó con asombro ante el arresto de un ciudadano que dedica su vida a la atención de pacientes con enfermedades crónicas. Este episodio pone de manifiesto la rigidez de los controles en los puntos de chequeo terrestres de la frontera.

Telemundo confirma que el médico venezolano Ezequiel Véliz sale en libertad bajo fianza tras haber sido detenido por agentes migratorios en Texas. La hermana del doctor aseguró este miércoles que la familia cubrió el monto de la garantía para finalizar el arresto ocurrido el 6 de abril.

¿Cuáles fueron los motivos para dar libertad al médico venezolano?

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza arrestó al doctor Véliz bajo la acusación de violar los términos de su visa durante un control rutinario. A pesar de ingresar legalmente, el permiso de trabajo del galeno venció mientras él intentaba renovar su estatus migratorio ante las oficinas federales.

La defensa del médico explicó que el proceso de regularización ya estaba en marcha y que su matrimonio con un ciudadano estadounidense respalda su permanencia. Sin embargo, los agentes procedieron con la detención a pesar de las explicaciones médicas y legales que el afectado brindó en el sitio.

La noticia de su liberación trajo un alivio inmediato a sus familiares, quienes pasaron días de angustia sin conocer el lugar exacto de su reclusión. "Paz", expresó el doctor Véliz en redes sociales mientras realizaba un gesto de victoria tras abandonar las instalaciones del centro de detención.

¿Qué impacto tuvo la detención de este médico en Texas?

Véliz cuenta con un reconocimiento especial como “Residente del Año” en 2025 por la institución UT Health Rio Grande Valley por su labor académica y clínica. Su ausencia afectó la atención de pacientes que sufren de hipertensión y diabetes en una zona que requiere urgentemente de especialistas.

Una amiga cercana a la familia describió la emoción de los padres del médico al recibir la noticia de que el sistema judicial permitió su salida. "Es una felicidad total; saben el tipo de persona que es él y consideran que todo este proceso resultó muy injusto", declaró a los medios.

El caso de Ezequiel Véliz movilizó a diversos sectores de la sociedad texana que exigen una revisión de los protocolos migratorios para profesionales esenciales. La comunidad médica resalta que la burocracia no debe interferir con la prestación de servicios vitales en áreas rurales o vulnerables.

¿Cuál es el estatus legal actual del médico venezolano Ezequiel Véliz?

Tras recuperar su libertad, el doctor deberá continuar con sus trámites legales ante la corte de inmigración para asegurar su residencia permanente en el país. El apoyo de su esposo, Joseph Williams, resulta fundamental para demostrar el arraigo y la estabilidad de su situación familiar en Estados Unidos.

El médico venezolano planea retomar sus labores profesionales tan pronto como las autoridades migratorias actualicen sus documentos de autorización de empleo este 2026. Sus colegas en Texas celebran su regreso y esperan que este incidente no afecte su brillante carrera en el ámbito de la salud.

Este desenlace permite que una familia hispana recupere la tranquilidad tras enfrentar uno de los desafíos más complejos del sistema judicial fronterizo. El doctor Véliz se mantiene optimista y agradece las muestras de solidaridad recibidas por parte de sus pacientes y amigos en todo el país.

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