Atención padres: El Tesoro de EEUU anuncia depósito de mil dolares para nacidos entre 2025 y 2028

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La implementación de las denominadas Cuentas de Trump iniciará formalmente el próximo 4 de julio de 2026, según el cronograma del Departamento del Tesoro. El programa consiste en la asignación automática de 1.000 dólares para cada niño nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Estos recursos se depositarán en cuentas de inversión con ventajas fiscales, similares a una cuenta IRA tradicional, con el objetivo de que los beneficiarios dispongan de un capital propio al alcanzar la mayoría de edad.

La administración de estas Cuentas de Trump recaerá sobre los padres o representantes legales hasta que el titular cumpla los 18 años. El sistema no exige aportaciones obligatorias por parte de las familias, aunque permite depósitos voluntarios de hasta 5.000 dólares anuales para acelerar el crecimiento del saldo. Los fondos se invierten de manera automática en acciones de empresas estadounidenses, permitiendo que el capital fluctúe de acuerdo con el rendimiento del mercado de valores.

Registro y requisitos legales

Para acceder al beneficio, los representantes deben completar el nuevo formulario 4547 del IRS durante su declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2026. Una vez realizado el registro, el Tesoro procederá a la activación de la cuenta. El programa cuenta además con el respaldo financiero de entidades privadas y filántropos como Michael y Susan Dell, quienes han realizado aportes para incrementar los saldos iniciales de millones de beneficiarios.

Condiciones de retiro a los 18 años

Al cumplir la mayoría de edad, el titular de la cuenta adquiere el control total de los fondos. El reglamento establece que el dinero puede permanecer invertido para continuar su crecimiento o ser retirado de inmediato. El uso de estos recursos está orientado a gastos de educación superior o la adquisición de una vivienda, manteniendo los beneficios fiscales previstos en la normativa vigente.

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