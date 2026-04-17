FMI despliega equipo técnico en Venezuela: tienen diálogos con el BCV y Ministerio de Finanzas

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció este viernes que el organismo financiero actuará con "gran celeridad" para abrir las puertas de instrumentos de financiación a Venezuela.

Este histórico anuncio ocurre apenas 24 horas después de que se hiciera oficial la reanudación de las relaciones entre ambas partes, interrumpidas desde hace siete años.

El regreso de los datos macroeconómicos

Durante el cierre de las reuniones de primavera en Washington, Georgieva destacó que el acercamiento es "alentador", reportó EFE.

Según la alta funcionaria, las autoridades venezolanas ya comenzaron a proporcionar información macroeconómica clave y demostraron "buena fe" en un diálogo constructivo.

Aunque la voluntad existe, el acceso a nuevos créditos no será inmediato. Georgieva explicó que Venezuela debe superar varios procesos técnicos y legales:

El FMI debe realizar una auditoría profunda de la economía nacional, un proceso que podría tardar varios meses.

Se debe construir un cuadro fiable de la situación actual, dada la "deficiente adecuación de los datos" que ha persistido por años.

Además, el organismo exigirá el fortalecimiento de las instituciones financieras venezolanas.

La economista búlgara subrayó que los países vecinos de Venezuela respaldan decididamente este restablecimiento de relaciones.

Por su parte, el director para las Américas del FMI, Nigel Clark, confirmó que ya existe un equipo técnico asignado al país que ha mantenido contacto virtual con el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio de Finanzas.

Se espera que próximamente Georgieva mantenga una conversación directa con la presidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez.

De igual modo, Georgieva no pasó por alto el impacto social de la crisis, recordando los estragos económicos que forzaron la migración de ocho millones de venezolanos.

"Probablemente tendremos que implementar un programa de apoyo financiero, siempre que acordemos el camino a seguir", aseveró, dejando claro que el objetivo final es la estabilización para frenar el éxodo y recuperar la capacidad productiva de Venezuela.

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