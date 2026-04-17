Estrecho de Ormuz: Irán anuncia rutas de navegación tras alto el fuego

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Irán anunció este viernes 17 de abril la reapertura total del estrecho de Ormuz a través del ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Al respecto, el funcionario informó que el paso se mantendrá libre para buques mercantes mientras dure el alto el fuego pactado con Estados Unidos (EEUU), el cual tiene como fecha de vencimiento el próximo miércoles.

Las rutas de la tregua

La Organización Portuaria y Marítima de Irán estableció un corredor específico para evitar incidentes.

Los buques que ingresen desde el mar de Omán deberán navegar hacia el norte hasta la isla de Larak para entrar al golfo Pérsico, mientras que la salida seguirá el trayecto inverso.

Este anuncio se produce apenas horas después de que entrara en vigor el cese de hostilidades entre el Líbano e Israel, mediado por Washington.

El fin de los ataques en suelo libanés era una de las 10 condiciones críticas del acuerdo alcanzado el pasado 8 de abril entre Teherán y la administración de Donald Trump.

Pese a que los bombardeos continuaron días atrás dejando más de 2.200 fallecidos, la entrada en vigor del alto el fuego por 10 días ha permitido que Irán cumpla su compromiso de liberar la navegación por este punto donde transita el 20% del petróleo del planeta.

Incertidumbre hasta el miércoles

A pesar de la apertura, la cautela reina entre las navieras internacionales, pues el bloqueo de Estados Unidos a los buques con destino a Irán sigue siendo un obstáculo, y la falta de un consenso sólido mantiene la amenaza de un nuevo cierre para mediados de la próxima semana.

Los analistas coinciden en que los próximos cinco días serán cruciales para determinar si el precio del crudo se estabiliza o si el conflicto escala nuevamente.

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