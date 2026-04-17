Viral: el emotivo abrazo de una niña a León XIV que rompió el protocolo en Camerún

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En medio de su gira apostólica por África, el papa León XIV protagonizó un conmovedor encuentro que cautivó a miles de personas en redes sociales.

Lo que debía ser una salida protocolaria tras concluir la santa misa en Camerún, se transformó en un testimonio de cercanía y sencillez por parte del jefe de la Iglesia católica.

Al finalizar la celebración litúrgica, una pequeña se desprendió de la multitud y, saltándose todos los cordones de seguridad y el estricto protocolo vaticano, corrió directamente hacia el Santo Padre.

Ante la mirada atónita de los escoltas y los presentes, la niña envolvió al Pontífice en un emotivo abrazo que detuvo momentáneamente la agenda oficial.

Un gesto que dio la vuelta al mundo

Lejos de mostrar incomodidad, el papa León XIV pidió a su equipo de seguridad que permitieran el encuentro y se detuvo justo antes de subir al vehículo oficial para conversar brevemente con la pequeña.

Los fotógrafos captaron el instante en que el Pontífice, con una sonrisa, accedió a tomarse una fotografía con ella, rompiendo la rigidez habitual de sus traslados.

Como recuerdo de este espontáneo encuentro, el papa León XIV buscó entre sus pertenencias y le obsequió a la niña un rosario bendecido, un gesto que fue celebrado con aplausos por la multitud que aún permanecía en el lugar.

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