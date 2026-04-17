Precios del petróleo Brent y Texas este 17 de abril: fijan nueva tendencia en el mercado

Suscríbete a nuestros canales

El mercado energético registró movimientos relevantes este 17 de abril, con una leve estabilización en los precios del crudo.

El barril de Brent se ubicó en 89,07 dólares, mientras que el WTI alcanzó los 83,16 dólares, estas cifras reflejan un cambio en la tendencia reciente, luego de semanas marcadas por alta volatilidad.

Valores actuales del crudo

Los principales indicadores del petróleo se posicionan de la siguiente manera:

Brent (referencia global): 89,07 dólares por barril

WTI (referencia de EE.UU.): 83,16 dólares por barril

Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los factores clave en esta variación fue la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio petrolero. Este anuncio redujo la presión sobre el suministro global, lo que contribuyó a la moderación de los precios.

La medida llega luego de tensiones generadas por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que había provocado incertidumbre en los mercados internacionales.

Foto: Cortesía

El presidente de Estados Unidos informó sobre avances importantes en la situación, aunque aclaró que algunas medidas continúan vigentes.

Durante las semanas más críticas del conflicto, el precio del petróleo experimentó aumentos significativos debido al temor de interrupciones en el suministro. Sin embargo, la reciente reapertura de la ruta marítima ha generado señales de alivio.

Aun así, especialistas advierten que el escenario sigue siendo incierto y que cualquier cambio en las negociaciones podría alterar nuevamente los precios.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube