DeSantis vs. IA: la batalla por la "Carta de Derechos Digitales" llega a la legislatura

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El gobernador Ron DeSantis decidió postergar y, al mismo tiempo, endurecer la agenda de la próxima sesión especial en Tallahassee.

Bajo una nueva proclamación, el mandatario busca no solo rediseñar el mapa electoral del estado, sino también imponer una "Carta de Derechos de la IA" que pondría límites estrictos al uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes en las aulas.

La sesión, originalmente pactada para el 20 de abril, comenzará ahora el 28 de abril y deberá concluir, sin excepción, el 1 de mayo. En apenas cuatro días, los legisladores deberán resolver tres de los temas más divisivos de la política actual: redistribución de distritos, regulación de IA y nuevas exenciones de vacunación.

IA en las aulas: hacia una regulación estricta

El gobernador DeSantis ha puesto la mira en la inteligencia artificial generativa. La propuesta, que anteriormente enfrentó resistencia en la Cámara de Representantes, busca establecer parámetros claros sobre cómo los estudiantes interactúan con esta tecnología.

El objetivo: Evitar el fraude académico y garantizar que la IA sea una herramienta de apoyo supervisada, no un sustituto del pensamiento crítico.

La controversia: Mientras el Senado apoya la visión de DeSantis, algunos republicanos de la Cámara prefieren esperar a una regulación federal para no frenar la innovación tecnológica en el estado.

Redistribución de distritos: el pulso por el control del Congreso

A petición de la administración de Donald Trump, Florida busca rediseñar sus mapas electorales a mitad de década. El objetivo es consolidar la mayoría republicana, aunque el proceso camina sobre una cuerda floja legal:

Gerrymandering prohibido: la Constitución de Florida prohíbe explícitamente la manipulación partidista. Sin embargo, DeSantis argumenta que los cambios son necesarios debido a fallos pendientes sobre la "manipulación racial" de distritos.

Impacto en la representación: en 2025, el alto tribunal validó un mapa que favorecía a los republicanos en 20 de los 28 escaños . Grupos civiles denuncian que estos mapas reducen el poder de voto de la población negra, que representa aproximadamente el 17% de la población de Florida .

La advertencia demócrata: Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, calificó la medida de "ilegal y antidemocrática", asegurando que solo busca apaciguar intereses externos.

Vacunas y "libertad médica"

El tercer eje de la sesión especial reavivará la batalla por la salud pública. La propuesta busca ampliar las exenciones de vacunación por "motivos de conciencia", permitiendo a los padres retirar a sus hijos de los requisitos de inmunización escolar con mayor facilidad.

Puntos críticos: Se debate si los médicos podrían perder su licencia por negarse a atender a pacientes no vacunados.

Ivermectina: La propuesta del Senado permitiría a los farmacéuticos vender este fármaco sin receta médica a adultos, una medida que sigue generando roces con la comunidad científica tradicional.

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