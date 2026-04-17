Sánchez vs. Machado: las versiones sobre el encuentro que no fue en Madrid

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló este viernes 17 de abril un giro inesperado en la agenda de la opositora venezolana, María Corina Machado, durante su visita oficial.

En una comparecencia junto al mandatario brasileño Lula da Silva, Sánchez confirmó que, pese a ofrecer una reunión formal, la Premio Nobel de la Paz declinó la invitación por considerar que el encuentro "no era oportuno".

Versiones cruzadas sobre la invitación

La negativa de Machado generó revuelo en los círculos diplomáticos.

Al respecto, Sánchez asegura que la oferta estuvo sobre la mesa.

Mientras que la líder opositora sugirió indirectamente en una entrevista reciente con la cadena Telecinco que tal invitación formal no llegó a concretarse.

Sin embargo, el pasado miércoles, la propia Machado ya había adelantado que una reunión con el líder socialista "en este momento no conviene".

Pese al desplante, Pedro Sánchez se mostró conciliador y reiteró su disposición al diálogo.

"Las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas por si cambia de opinión", afirmó el mandatario, subrayando que estaría "encantado" de recibirla.

Sánchez aprovechó para recordar que su Gobierno ha mantenido una política de acogida hacia figuras como Edmundo González y Leopoldo López, bajo lo que denominó una "política humanista" de reconocimiento de derechos de refugiados.

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