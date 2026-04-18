Dictan 25 años de prisión a exalcaldesa y exdiputada por caso de droga en Falcón: detalles

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Un tribunal de Caracas emitió una condena de 25 años de prisión contra la exalcaldesa Keyrineth Fernández y la exdiputada Taina González, al encontrarlas culpables por delitos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas.

La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió desde su detención en enero de 2022. El caso se originó el 27 de enero de 2022, cuando autoridades interceptaron varios vehículos en la carretera nacional Morón–Coro, en el estado Falcón.

Durante el operativo, se detectó la presencia de droga en una de las unidades que se desplazaban desde el occidente del país hacia Caracas.

Incautación y procedimiento policial

En el procedimiento, los funcionarios lograron decomisar un cargamento de cocaína distribuido en varias envolturas, lo que permitió sustentar las acusaciones en contra de los implicados.

La operación fue ejecutada por organismos de seguridad del Estado en conjunto con unidades antidrogas.

Además de las dos exfuncionarias, el tribunal también dictó sentencia contra tres hombres vinculados familiarmente con la exalcaldesa. Estos ciudadanos recibieron penas más altas, debido a delitos adicionales relacionados con el porte ilegal de armas.

Las investigaciones permitieron identificar una estructura que operaba en rutas estratégicas del occidente venezolano, lo que elevó la relevancia del caso.

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