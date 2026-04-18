Venezolana es asesinada por su exposo en Utah: el atacante se quitó la vida tras el crimen

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Una tragedia sacude a la comunidad venezolana en Utah tras confirmarse el asesinato de una mujer a manos de su exesposo.

La víctima fue identificada por las autoridades como Linda Paola Zerpa, quien residía en la ciudad de Herriman.

De acuerdo con reportes de medios locales, el criminal terminó con la vida de la mujer dentro de su vivienda para luego quitarse la vida en el lugar.

¿Qué se conoce sobre el suceso?

La víctima era una reconocida esteticista y emprendedora que destacaba por su labor comunitaria y su apoyo a sobrevivientes de cáncer. Linda Paola deja huérfano a un niño de 10 años, por quien trabajaba tras haber superado recientemente la pérdida de su negocio en un incendio ocurrido en West Jordan.

El ataque ocurrió el pasado viernes 17 de abril, de forma inesperada a pesar de que la pareja mantenía una comunicación constante por la crianza de su hijo. Las autoridades locales catalogaron el hecho como un homicidio-suicidio.

Antecedentes de homicidios

La noticia reitera la preocupación por la seguridad de las mujeres en la región, recordando que el pasado 2 de marzo se registró el asesinato de Jeusselelem Elieth Genes Vitola.

En ese incidente anterior, el responsable identificado como Álvaro José Urbina Rojas huyó de la justicia y fue visto por última vez en California. Las organizaciones locales insisten en la importancia de denunciar cualquier señal de peligro.

Canales de ayuda

Ante el aumento de estos hechos violentos, las autoridades realizaron un llamado a las personas que enfrentan situaciones de riesgo en el hogar para que busquen apoyo profesional. La Coalición de Utah contra la Violencia Doméstica mantiene habilitada la línea 18008975465 durante las 24 horas del día para brindar asistencia confidencial a quien lo necesite.

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