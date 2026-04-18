Manipulaban un arma dentro de su escuela: detienen a adolescente venezolano y su compañero

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Un adolescente venezolano y otro chileno resultaron detenidos en el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez, en Santiago de Chile, tras ser sorprendidos cuando manipulaban un arma de aire comprimido en el recinto estudiantil.

El procedimiento policial se originó cerca de las 12:00 horas del pasado viernes, 10 de abril, cuando personal policial recibió una alerta sobre un estudiante que portaba lo que aparentemente era un arma de fuego.

Los adolescentes manipulaban una pistola en la escuela

Cuando los oficiales llegaron hasta el recinto escolar, ubicado en la calle Santiago Domingo, hablaron con el inspector del establecimiento, quien manifestó haber detectado a dos jóvenes quienes tenían un arma tipo pistola.

En el momento cuando los funcionarios hablaron con los adolescentes involucrados, estos aseguraron que encontraron el arma en la vía pública.

Posteriormente, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se presentó en el instituto y logró averiguar que se trataba de una pistola de aire comprimido, la cual no contaba con cápsula de CO2 ni balines.

Detienen a joven venezolano y su compañero

En virtud de lo anterior, los dos menores de edad fueron trasladados en calidad de detenidos a la 3.ª Comisaría para adoptar el procedimiento de rigor.

Asimismo, se realizaron las diligencias para contactar a sus apoderados e informarles lo ocurrido.

Los estudiantes cursan segundo medio, indicó BioBioChile. Uno de ellos es de nacionalidad venezolana y tiene 15 años de edad, mientras que el otro es un joven chileno de 16 años.

El caso quedó en conocimiento de la Fiscalía y se tomó contacto con la 48.ª Comisaría para el asesoramiento especializado correspondiente.

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