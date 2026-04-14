Pareja venezolana asesinada dentro de su vivienda: la mujer estaba embarazada

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Una pareja venezolana fue asesinada en el interior de su vivienda en el barrio colombiano de Villa de los Caballeros. La mujer estaba en estado de embarazo.

El violento ataque habría sido cometido por sicarios, durante la noche de este domingo, 12 de abril, en el municipio de Girón, en el departaento de Santander.

De acuerdo con la publicación del medio Vanguardia, las víctimas son dos jóvenes venezolanos. Las autoridades iniciaron la investigación corespondiente para esclarecer los hechos.

La mujer presentaba seis meses de embarazo

El crimen ocurrió cerca de las 8:30 de la noche, en el barrio Villa de los Caballeros. Los fallecidos quedaron identificados como Alex Manuel Zúñiga Martínez y Carolina Michelle Ortega Acosta, ambos de 26 años de edad y originarios de Venezuela. Según información preliminar, la mujer tena seis meses de embarazo.

De acuerdo con las primeras versiones, los homicidas serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Ambos llegaron hasta la residencia, forzaron la entrada e irrumpieron de manera violenta.

Una vez dentro de la casa, dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, hasta causarles la muerte en el lugar.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Investigan el crimen de la pareja venezolana

Las primeras hipótesis indicaron que se trataría de un posible ajuste de cuentas. Además, los investigadores buscan verificar una versión que sugiere que las víctimas tendrían presuntos vínculos con la comercialización de sustancias estupefacientes en Piedecuesta.

Al parecer, los venezolanos habían recibido amenazas previas, lo que habría motivado su traslado a Girón.

Unidades de la policía de investigaciones Sijín realizaron la inspección técnica de los cuerpos e iniciaron las labores de recolección de pruebas para identificar y capturar a los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el violento crimen.

Este hecho causó consternación entre los habitantes del sector.

Las investigaciones para esclarecer lo ocurrido están abiertas.

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