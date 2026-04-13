Tatuador venezolano murió tras consumir alcohol adulterado: detalles sobre la dolorosa lucha de Armando Medina

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El joven venezolano Armando Medina falleció tras sufrir una severa intoxicación por el consumo de alcohol adulterado, cuando realizaba una excursión en República Dominicana.

Medina, quien asistió al viaje organizado por la empresa turística Ata Excursiones, habría consumido la bebida, contaminada con etanol, lo cual le causó daños graves a su organismo.

El venezolano murió en enero de 2024, tras luchar por su vida durante varios años. Su esposa, Ainhoa Garate fue quien confirmó la trágica noticia. “Gracias a todos por su apoyo incondicional y estar pendiente de él. Con todo el dolor de mi alma les comunico que Armandito no pudo resistir esta batalla”, publicó en Isntagram.

La dolorosa lucha del tatuador venezolano

Horas antes del lamentable suceso, Garate había comunicado que Armando se encontraba en un “muy delicado de salud” y que había sido hospitalizado.

Todo comenzó 2020, cuando el tatuador venezolano, quien residía en República Dominicana, acudió a la celebración de cumpleaños de un amigo, el 31 de octubre de ese año, en la Isla Saona.

Durante el trayecto, Armando ingirió metanol, sustancia que se encontraba en una botella de alcohol, suministrada como bienvanida por la empresa turística Ata Excursiones. Posteriormente, se conoció que se trataba de ron de comercialización legal.

Armando cayó en coma durante varias semanas tras consumir el alcohol adulterado. Durante su lucha por sobrevivir fue sometido a varios procedimientos de diálisis y tratamientos médicos intensivos. Sin embargo, su salud no mejoró. Solo podía mover el brazo derecho, abrir y cierra los ojos, y respiraba por un agujero en la tráquea. Además, era alimentado por una sonda.

En medio de su dolorosa batalla, Armando expresó que su último deseo era ser cremado.

Cierran agencia turística tras muerte de Armando Medina

Tras la muerte del venezolano, quien se preparaba para emigrar hacia España con su pareja, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ordenó el cierre de la agencia turística Ata Excursiones, por suministrar alcohol adulterado a sus clientes.

La disposición del Ministerio se realizó tras una denuncia formal sobre la muerte de Medina. Ulises Jiménez, director de Comunicación de Salud Pública, declaró que el doctor Wadys Casado, epidemiólogo a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), investigó el caso del joven tras su ingreso en un hospital.

Casado manifestó que en las averiguaciones técnico-científicas se comprobó que el daño que sufrió el venezolano fue por consumo por metanol, por lo cual el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la empresa.

Salud Pública hizo la recomendación y entrega los resultados de esta investigación a la Fiscalía del Distrito Nacional para que someta por la vía correspondiente a la empresa de excursiones y procedan a cerrarla.

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