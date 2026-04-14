Organizaban secuestros virtuales desde Macarao: así eran ejecutados a través de Marketplace

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Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión del CICPC lograron desmantelar una célula de cooperación logística que operaba en la parroquia Macarao, específicamente en las Terrazas de Kennedy en la ciudad de Caracas.

Los ciudadanos detenidos fueron identificados como Alí Rafael Montilla Olivares de 39 años y Suhanys Tudeysi Aranguren Freites de 30 .

Su función era vital para la organización criminal que ejecutaba los "secuestros virtuales" a través de Marketplace en la red social Facebook.

De acuerdo al reporte, los delincuentes contactan a vendedores en Facebook mostrando interés en sus artículos.

Citaban a la víctima en lugares aislados, una vez allí, la llaman desde un número internacional identificándose como miembros de bandas peligrosas.

Bajo amenazas de muerte, obligan a la víctima a no colgar el teléfono. Mientras tanto, le sacan información de sus familiares bajo la excusa de "verificar quién es".

Con esos datos, llamaban a la familia asegurando que tienen al vendedor secuestrado y exigen transferencias urgentes a bancos colombianos y luego a cuentas nacionales.

. ¿Qué es exactamente el Secuestro Virtual?

Es una extorsión psicológica. No hay un contacto físico real entre el delincuente y la supuesta víctima retenida. El criminal juega con el miedo y la velocidad para que la familia no tenga tiempo de pensar ni de verificar que su pariente está a salvo.

Recomendación por parte del Cicpc