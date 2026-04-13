Observó la muerte de sus víctimas mientras bebía una cerveza: hombre furioso causa fatal incendio tras perder su empleo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 37 años de edad enfrenta cargos por iniciar un fatal incendio que causó la muerte de varias personas en un edificio residencial de Nueva York.

El acusado responde al nombre de Román Amatitla. Se pudo conocer que el hombre causó un incendio azar para desahogar su ira, luego de que lo despidieran de su trabajo. Posteriormente, se sentó en la acera y bebió una cerveza robada mientras observaba a las víctimas saltar por las ventanas.

Al menos tres adultos y una bebé murieron en el edificio, en Queens, según los fiscales.

Observó morir a sus víctimas mientras bebía una cerveza

El sospechoso no tiene ninguna relación con el edificio donde se registró el incendio, ni antecedentes penales. El implicado quedó bajo arresto el miércoles 8 de abril en su domicilio en el mismo barrio.

Fue imputado con múltiples cargos por homicidio, agresión, fuego provocado y hurto menor. La tragedia sucedió al mediodía del pasado 16 de marzo en un edificio de uso mixto.

Diez días después el caso fue declarado como homicidio, reseñó El Diario NY.

En un comunicado, la fiscal de Queens, Melinda Katz, calificó el mortal incendio provocado como “un acto de asesinato masivo” y “uno de los crímenes más graves que este distrito ha presenciado en mucho tiempo”.

Amatitla estaba furioso por haber perdido su empleo en la industria alimentaria. Por tal motivo, prendió fuego a un trozo de papel y lo arrojó sobre un montón de basura situado encima de un cubo, junto a la base de la escalera principal.

Cuatro personas fallecieron tras el incendio

“Él declaró que necesitaba desahogar su ira con alguien o con algo”, afirmó Gabriel Reale, fiscal adjunto de distrito de Queens, durante la lectura de cargos.

En lugar de apagar el fuego, observó cómo se propagaba; luego salió al exterior y miró mientras los residentes huían apresuradamente. Se sentó en la acera para beber una cerveza, mientras las víctimas luchaban por salvar sus vidas.

Incluso observó cómo la madre de Sihan Yang, la bebé de 3 años, gritaba de angustia tras ser informada de que su hija había fallecido en el incendio, añadió Reale.

En lugar, murieron por inhalación de humo los ciudadanos Chengri Cui (49) y Chie Shin Ming (61). Luego Hong Zhao (64) murió en el hospital por consecuencia de un traumatismo que sufrió tras saltar desde la estructura intentando salvar su vida.

Las autoridades indicaron que en el momento del incendio residían en el edificio más de una docena de ocupantes ilegales, destacó Daily News.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube