Estranguló a su víctima con un mecate tras acalorada discusión: así capturaron al agresor

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Una mujer de 58 años de edad fue la víctima de un violento crimen que se registró en el estado Miranda.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalístiacas (Cicpc), la infortunada respondía al nombre de Elizabeth Rivero, cuya muerte ocurrió en el área de Caucagüita, sector La Embajada, municipio Sucre.

Las investigaciones realizadas por los funcionarios de la Dirección de Delitos Contra las Personas permitieron conocer que el agresor, quien quedó identificado como Renzo Javier Rivero, de 28 años, estuvo involucrado en una acalorada discusión con la víctima.

Golpeó salvajemente a la víctima y la estranguló con un mecate

En medio del altercado, el hombre optó por agredir a la quincuajenaria, a quien le propinó varios golpes. Tras la brutal golpiza, el sujeto tomó una soga y estranguló a la mujer hasta causarle la muerte.

En medio de la pelea, la pareja sentimental de Renzo llegó al sitio donde ocurrieron los hechos. Fue entonces cuando el agresor la amenazó con un machete para que ella guardara silencio sobre lo ocurrido.

Capturan al homicida en La Guaira

Finalmente, el agresor huyó del lugar en un intento por evitar su responsabilidad en el crimen.

Sin embargo, las autoridades lograron localizar y capturar al implicado en la Urbanización Teleférico, parroquia Macuro, municipio Vargas de La Guaira.

El presunto homicida quedó a la orden del Ministerio Público.

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